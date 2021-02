Dono de restaurante confessou violar regras do confinamento "para pagar dívidas"

JN Hoje às 16:02 Facebook

O dono de um restaurante em Felgueiras admitiu esta quinta-feira no tribunal que, apesar de ter sido advertido pela GNR para fechar, continuou a servir usando a garagem de uma vizinha como sala de refeições. "Assumo tudo. Tenho muitas dívidas e foi para as pagar", confessou Vítor Carvalho.

A 25 de janeiro a GNR já tinha inspecionado o Caffe Caffe, em Felgueiras. Na altura os militares verificaram que estava de porta aberta e em pleno funcionamento, desrespeitando as restrições impostas pela pandemia. O proprietário foi informado que tinha de encerrar as portas e que, se não cumprisse, incorria no crime de desobediência.

A 4 de fevereiro, pelas 13.40 horas, os militares aperceberam-se de um número anormal de carros estacionados numa rua lateral perto do restaurante, em Refontoura. Foram inspecionar e detetaram que, na garagem da casa contígua ao restaurante havia seis pessoas a almoçar numa sala de refeições improvisada. Observaram então que a loiça usada era toda do Caffe Caffe e que através de um portão se podia circular entre aquele espaço e o restaurante, constatando que estavam a ser servidas refeições para consumo no local, desrespeitando a ordem de encerramento.

Os presentes foram identificados e o dono do Caffe Caffe, Vítor Carvalho, foi detido e constituído arguido pelo crime de desobediência.

Esta manhã, perante o juiz, o empresário confessou a prática do crime. "Admito. Foi tudo para pagar dívidas", afirmou Vítor Ramalho. O empresário explicou que o negócio não está a correr bem e teve de re-hipotecar a casa. Além disso, tem dívidas à Segurança Social e às Finanças, pelo que não pode pedir apoios ao Estado.

Segundo o seu advogado, Vítor fez o que fez em desespero. "Ou abria a porta ou fechava de vez para a vida toda e isso significa entregar a própria casa ao banco", afirmou pedindo uma condenação a uma pena de multa, pelo mínimo possível.

Segundo a lei, o crime de desobediência pode ser punido com pena de prisão até um ano ou 240 dias de multa. A sentença será conhecida a 26 de fevereiro.