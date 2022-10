Dono de stand entrega à polícia suposto autor de furto e acaba detido

Um homem de 40 anos foi detido e identificado pela PSP de São João da Madeira depois de ter manietado e levado à esquadra um indivíduo por alegadamente ter sido autor de um furto no stand de que é proprietário.

O stand tinha sido assaltado na semana passada por três indivíduos que o dono diz ter conseguido identificar. Na passada sexta-feira, dia 28, viu um desses homens na rua e obrigou-o, sob alegada coação, a dirigir-se com ele à esquadra.

"O indivíduo, com recurso a um objeto feito de cabo elétrico e uma pega, coagiu um homem, de 20 anos, a entrar com ele nas instalações policiais, alegando que este seria um dos autores do ilícito cometido contra si, num estabelecimento comercial de sua propriedade, dias antes", esclareceu a PSP em comunicado.

O dono do stand acabou detido e identificado, tendo sido notificado para comparecer esta segunda-feira nos serviços do Ministério Público de São João da Madeira para conhecimento de eventual medida de coação.

O suspeito do furto no stand foi deixado em liberdade, uma vez que não houve flagrante delito.