Dormir em quartéis para atrair jovens às fileiras

Projeto-piloto a avançar este ano nos três ramos das Forças Armadas inclui iniciativas de curta duração que permitam divulgar o que é a vida militar.

Para atrair mais jovens para as fileiras das Forças Armadas e, assim, procurar atenuar a sucessiva perda de efetivos que se tem verificado ao longo dos anos, o Ministério da Defesa revelou, ao JN, que vai implementar, neste ano, um projeto-piloto que consistirá na participação voluntária dos cidadãos que compareçam ao Dia da Defesa Nacional (DDN) em atividades a desenvolver em unidades militares.

A implementação da medida, que está inscrita no Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar, apresentado em abril do ano passado, é anunciada esta quarta-feira à tarde, pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, e pela secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento e Castro, durante o lançamento da 16.ª º edição do Dia da Defesa Nacional, que se realiza a partir das 17.15 horas, na Unidade de Apoio do Comando do Pessoal do Exército, em Vila Nova de Gaia.