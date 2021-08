"Doutor" de Coimbra caçado no Peru com 157 kg de cocaína

Nelson Morais com César castro e João Pedro Campos Hoje às 07:46 Facebook

Polícia peruana detém português, conhecido no meio criminal por uma alegada licenciatura, e brasileiro.

Gonçalo Gabriel Simões Mateus, um indivíduo de Coimbra que é conhecido no meio criminal pela alcunha de "Doutor", e Leonel do Nascimento Costa, que tem nacionalidade brasileira, foram detidos pela Polícia Nacional do Peru, esta semana, na posse de 157 quilos de cocaína com elevado grau de pureza. O "Doutor", que tem 37 anos e a fama de uma alegada licenciatura universitária, é um cadastrado conhecido da Polícia Judiciária (PJ), que já cumpriu pena por tráfico de cocaína e, na noite de Coimbra, tem uma segunda alcunha: "Puto Marginal".

As detenções dos dois homens e a apreensão dos 157 quilos de estupefaciente tiveram lugar num apartamento do 4.º andar de um condomínio da cidade de Piura, no Norte daquele país sul-americano, na manhã de terça-feira. A ação integrou uma operação que a Polícia Nacional do Peru designou "Caso Trombas".