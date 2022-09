Droga encontrada em festa ilegal com 40 pessoas em Viana do Castelo

O Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo apreendeu droga e encerrou um festa ilegal com 40 pessoas, em Vila Nova de Anha, no concelho de Viana do Castelo.

A festa em que participavam cidadãos de várias nacionalidades decorria num armazém, em propriedade privada, numa zona isolada, nas proximidades das praias do Rodanho e do Cabedelo, sem consentimento do proprietário. O encerramento ocorreu após denúncia da situação. Foi detido um cidadão belga, na posse de anfetaminas.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, os participantes neste tipo de festas não são em geral habitantes locais, sendo que este fenómeno, recorrente na zona do Alentejo, é a primeira vez registado nesta região.

"Foi desencadeada uma ação policial que veio a confirmar a apropriação ilegal e o evento não autorizado, com 40 participantes, com idades compreendidas entre os 20 e os 41 anos", informa em comunicado o Comando Nacional da GNR, referindo que foi ainda detido "um homem de 26 anos, por tráfico de estupefacientes", e identificados todos os cidadãos presentes no local, "por entrada e permanência no interior do referido armazém, sem consentimento do proprietário".

Foram também apreendidos 35 pastilhas de anfetaminas, 11,40 gramas de pó branco de anfetaminas, dois mil euros em dinheiro, três aparelhos eletrónicos, duas balanças de precisão digitais e sacos de pequena dimensão, usados vulgarmente para o acondicionamento em doses individuais de produtos estupefacientes.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo.