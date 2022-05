Duas mulheres roubaram mais de 100 garrafas de bebidas alcoólicas

Duas mulheres, de 27 e 50 anos, foram constituídas arguidas depois de terem sido intercetadas por militares do posto de Fafe da GNR por suspeita de terem roubado mais de 100 garrafas de bebidas alcoólicas num supermercado da cidade.

"No seguimento de uma denúncia que estaria a decorrer um furto em interior de estabelecimento comercial, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local onde apuraram que as suspeitas tinham subtraído produtos. No decorrer das diligências policiais, as suspeitas foram intercetadas, tendo sido recuperado o material furtado, nomeadamente 103 garrafas de bebidas alcoólicas", informou a GNR.

Foram ainda identificados três menores que se encontravam com estas duas mulheres.

As suspeitas foram constituídas arguidas, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Fafe.