Duas operações da PJ detêm suspeitos de tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve terça-feira, em duas operações distintas, dois homens suspeitos de tentativas de homicídio e posse de arma proibida no Seixal e no Montijo.

A primeira situação remonta a novembro de 2022 no Seixal. Um homem de 41 anos, juntamente com um familiar, desentendeu-se com um homem de 30 anos, tendo todos trocado agressões. Algum tempo depois, já em dezembro, o suspeito voltou-se a encontrar com o rival na via pública. Efetuou vários disparos na sua direção que não atingiram o alvo porque este fugiu.

O segundo caso ocorreu em Outubro no Montijo. Após uma discussão na via pública, um homem de 25 anos fez vários disparos de arma de fogo que atingiram um homem de 26 anos em zonas não vitais, mas que obrigaram a assistência hospitalar.

Os dois suspeitos foram detidos ontem, terça-feira, em duas operações distintas do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da PJ. Serão apresentados a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

A PJ avança que irá prosseguir a investigação visando apurar eventual participação dos ora detidos em outros ilícitos criminais.