Dupla armada assalta farmácia

Uma farmácia foi assaltada por dois homens encapuçados, na noite de ontem, domingo, em Santo Tirso.

O crime ocorreu pelas 21.30 horas da noite de ontem numa farmácia localizada na Praça Conde São Bento, em Santo Tirso.

Dois homens encapuçados aparentemente armados ameaçaram a funcionária e exigiram que esta lhes entregasse o dinheiro em caixa.​ A funcionária não resistiu e obedeceu ao que lhe tinha sido ordenado.

Na posse do dinheiro, os homens puseram-se em fuga. A PSP esteve no local, mas, por se tratar de um crime com arma de fogo, a investigação deverá transitar para a Polícia Judiciária.