Ontem às 23:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A farmácia de S. Cosme, em Famalicão, foi assaltada ao início da noite deste domingo por dois indivíduos armados e encapuzados. A dupla levou o dinheiro da caixa registadora.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher os indivíduos ameaçaram as funcionárias com uma pistola e fugiram com o dinheiro que havia em caixa.

A GNR de Famalicão esteve no local mas a PJ de Braga vai agora investigar.