Educadora de Gaia condenada por maus-tratos a crianças

O tribunal de Gaia condenou, esta segunda-feira à tarde, uma ex-diretora da creche do Lar Santa Isabel, em Gaia, a quatro anos de prisão, com pena suspensa, por maltratar quatro crianças com idades entre os dois e os três anos.

A condenada, Olívia Pinto da Cunha, de 57 anos, estava acusada de, entre 2017 e 2018, atingir as pequenas e indefesas vítimas com pancadas no pescoço, empurrões, epítetos racistas contra um deles, recusa de dar medicação a outro, gritos e outros castigos como meter-lhes à força a comida pela boca abaixo, o que, no entender do tribunal, constituiu um "comportamento inaceitável e gravíssimo" da parte de alguém que tinha como dever maior proporcionar às crianças um ambiente seguro, harmonioso e saudável.

Olívia recusou dar a medicação adequada a uma das crianças que apresentava um quadro febril. Também não avisou os pais, que só tiveram conhecimento da situação quando ao final da tarde foram buscar a criança.