Emboscado com pedras na estrada foi morto à pedrada e à paulada

Um homem, de 41 anos, morreu após ter sido agredido na localidade de Cótimos, no concelho de Trancoso, no distrito da Guarda. PJ investiga homicídio.

A Polícia Judiciária na Guarda investiga a morte de um homem, em Cótimos, no concelho de Trancoso. A vítima, de 41 anos, terá sido vítima de uma emboscada e acabou assassinada à paulada e à pedrada.

"O senhor tinha sido barrado na estrada, parou e alguém o agrediu, eventualmente pelas costas", depois de sair da viatura, disse à Lusa uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Trancoso.

A vítima foi encontrada sem vida fora do carro, suspeitando-se, por isso, de "agressão" e não de acidente. O óbito foi declarado no local, um acesso à estrada nacional que liga Trancoso a Meda, junto à localidade de Cótimos, no concelho de Trancoso.

O homem, de 41 anos, passava por aquele local, por volta das 4 horas, ao deslocar-se para o trabalho diariamente "e alguém deve ter-lhe feito uma espera". Uma versão que está a ser investigada pela PJ, que suspeita de uma emboscada.

"A vítima saiu do carro para tirar as pedras da estrada e foi agredida quando estava fora do carro", adiantou a mesma fonte dos bombeiros.

O alerta foi dado às 6.14 horas e no local estiveram meios dos Bombeiros Voluntários de Trancoso e da Guarda Nacional Republicana (GNR), além de uma VMER (viatura médica de emergência e reanimação) da Guarda.