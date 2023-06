Emigrante suspeito de atear fogo a viaturas em Mirandela em prisão domiciliária

A mesma medida de coação já tinha sido aplicada, há cinco meses, a outro suspeito. Demora na detenção de emigrante em França justificada pelas questões processuais decorrentes da emissão de mandado de detenção europeu.

Ficou em prisão domiciliária com vigilância eletrónica, o segundo suspeito de ter ateado fogo a várias viaturas, no início deste ano, em Mirandela, incluindo um camião com o motorista a dormir dentro da cabine.

Foi esta a medida de coação aplicada pelo juiz de instrução criminal do tribunal de Mirandela, ao homem de 20 anos, natural de Valbom dos Figos, no concelho de Mirandela, atualmente emigrante em França, depois de ter sido presente a primeiro interrogatório, pelos inspetores da PJ de Vila Real a quem foi entregue pelas autoridades francesas, como resultado do mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciárias.

O primeiro suspeito, um homem de 19 anos, residente em Vila Nova das Patas (Mirandela) já tinha sido detido, há cinco meses, tendo-lhe sido aplicada a mesma medida de coação (prisão domiciliária). Logo nessa altura, a PJ tinha fortes indícios de que os atos de vandalismo tinham sido praticados por outro indivíduo (agora detido), mas que viajou para França, tendo sido necessário um trabalho de colaboração com as autoridades francesas.

Ambos estão indiciados por tentativa de homicídio e incêndios em meios de transporte.

Os factos ocorreram nas noites e madrugadas entre 3 e 4 de janeiro deste ano em diversos locais da cidade de Mirandela. O arguido, "por motivos fúteis, ateou, com recurso a um produto combustível, incêndios em quatro automóveis e num pesado de mercadorias e, ainda, em três contentores do lixo de utilização pública", revelou, nessa altura, em comunicado, a Polícia Judiciária.

Os veículos "encontravam-se todos aparcados na via pública, junto de edifícios, sendo que no veículo pesado o respetivo condutor encontrava-se a dormir na cabine do camião", informou a PJ.

O primeiro caso aconteceu pouco depois das dez e meia da noite, de 3 de janeiro, na zona verde do Parque Dr. José Gama, onde uma viatura foi incendiada causando danos no tejadilho e na mala.

À meia-noite, os operacionais da corporação mirandelense foram alertados para outra viatura em chamas, próximo do cemitério de Golfeiras (Mirandela), onde um automóvel ficou totalmente destruído.

Duas horas depois, novo incêndio numa viatura, numa zona habitacional junto à zona verde do Parque Dr. José Gama, também foi totalmente destruída pelas chamas.

Nova ocorrência, cerca das três e meia da manhã, desta vez na aldeia de Franco, onde a galera de uma viatura pesada de mercadorias foi incendiada ficando também completamente destruída.

Finalmente, às 5.25 horas, os bombeiros foram alertados para três contentores do lixo, em chamas, na aldeia de Vila Nova das Patas, às portas da cidade de Mirandela.

Os dois detidos já têm antecedentes criminais. O mais novo, em novembro de 2022, já tinha sido detido por um agente da PSP de Mirandela, nas imediações da escola secundária local pela posse de cinco armas brancas, duas delas proibidas por lei, e ainda uma soqueira.

Na altura, após ter sido presente a tribunal, ficou sujeito ao Termo de Identidade e Residência.