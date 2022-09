Empregado de bar morto em Setúbal por cinco homens

Rogério Matos Hoje às 11:07, atualizado às 12:38 Facebook

Confrontos num bar em Setúbal causaram, esta sexta-feira de madrugada, a morte de um homem de 31 anos, empregado de balcão do estabelecimento. Fábio Abenta foi esfaqueado no coração e teve morte imediata. Cinco suspeitos estão já nas instalações da Polícia Judiciária de Setúbal e serão detidos por homicídio qualificado. Têm entre 30 e 40 anos.

O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira no bar Bigodes, na Avenida 5 de Outubro. Os suspeitos fugiram após o homicídio e foram capturados numa operação policial musculada da PSP num bairro em Setúbal, a poucos quilómetros do local do crime. Seguiam num Renault Clio cinzento e foram intercetados dentro do veículo pela Equipa de Intervenção Rápida da PSP.

Existem, ao que foi possível apurar, duas versões sobre os acontecimentos que resultaram na morte de Fábio Abenta, residente em Setúbal e que deixa uma filha menor de dois anos.

Os cinco suspeitos terão entrado no bar pela 1.30 horas. Provocaram mulheres que estavam no interior, perseguindo uma até para dentro do balcão. Foi neste momento que o empregado interveio e foi sovado e morto com pelo menos uma facada.

A segunda versão aponta que os cinco homens estavam no bar a consumir bebidas alcoólicas quando discutiram com a vítima. O empregado de balcão terá pedido para que o grupo desbloqueasse um caminho por onde queria passar e foi então alvo de agressões e golpes de arma branca.

Os cinco suspeitos serão detidos por homicídio qualificado em co-autoria.