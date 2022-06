Empresário português assassinado à facada no Brasil

Reis Pinto Hoje às 11:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Um empresário português da área da restauração foi assassinado à facada, no domingo, na cidade de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, Brasil. O presumível homicida, um sobrinho, entregou-se às autoridades.

Eurípedes Monteiro Enes tinha 65 anos e era natural do Porto, sendo conhecido na região, onde vivia há alguns anos, como o "Português do Espetinho". Foi surpreendido em casa, de madrugada, e atingido com diversas facadas.

De acordo com o site brasileiro "Portal Pebão", o crime ocorreu no bairro Vale Dourado, e o suspeito do crime é um sobrinho da mulher do empresário, de 19 anos.

Segundo o portal o presumível homicida entrou na casa com uma faca de cozinha e esfaqueou o tio. O indivíduo também teria tentado matar a tia, Antónia Almeida de Carvalho, que gritou e acordou outra sobrinha do casal que também dormia na casa. A menina, de 13 anos, conseguiu escapar com ferimentos ligeiros num braço porque, de acordo com o site, a lâmina da faca entortou.

Antónia Almeida de Carvalho ficou gravemente ferida, tendo sido conduzida ao hospital., onde se encontra internada.

A Polícia Civil está a investigar o crime, cujas motivações ainda são desconhecidas.