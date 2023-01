Empresas têm de pagar óculos a quem trabalhe com monitores, diz Tribunal Europeu

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) decidiu que as empresas têm de pagar os óculos ou lentes de contacto aos trabalhadores que deles precisem para trabalhar usando monitores. O acórdão surge após o recurso de um funcionário público romeno que exigia o reembolso dos 530 euros que gastara nuns óculos graduados.

Os juízes europeus fundamentaram-se num artigo de uma diretiva do Conselho Europeu de 29 de maio de 1990 relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde respeitantes ao trabalho com equipamentos dotados de visor. Segundo a decisão do TJUE, publicada a 22 de dezembro, a medida dirige-se aos empregados que necessitem de dispositivos "especificamente destinados a corrigir e a prevenir perturbações visuais relacionadas com um trabalho que envolve equipamentos dotados de visor", por exemplo, um computador. O acórdão frisa que estes "dispositivos de correção especiais" podem ser lentes de contacto ou óculos graduados e que não necessitam de ser usados exclusivamente no âmbito profissional.

Esta diretiva europeia foi transposta para a legislação nacional em 1993, pelo que a decisão do TJUE também será aplicável às relações laborais nacionais. O artigo 7,º do decreto-lei 349/93, relativo à vigilância médica, determina que os trabalhadores de postos de trabalho com ecrã devem ser sujeitos regularmente a exames médicos e, se necessário, exames oftalmológicos.