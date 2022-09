Encontrado em Caminha corpo de mulher desaparecida

O cadáver de uma mulher com 50 anos, de nacionalidade francesa, foi encontrado esta quarta-feira junto ao Convento de Santo António, nas muralhas de Caminha.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a vítima, com residência em Caminha, estava dada como desaparecida após ter saído de manhã e não ter regressado para almoço.

O marido alertou a GNR. Buscas efetuadas pela Polícia Marítima e pela GNR durante o dia revelaram-se infrutíferas.

O corpo da mulher acabou por ser encontrado sem vida por populares, cerca das 20 horas. Foi transportado para o Instituto Médico Legal de Viana do Castelo.

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar o caso.