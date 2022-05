Encontrou no aeroporto joias de 100 mil euros e penhorou parte por 440 euros

Reis Pinto Hoje às 16:54 Facebook

Um homem, de 75 anos, encontrou, no Aeroporto de Lisboa, uma bolsa com joias, avaliadas em 100 mil euros, e um tablet, no valor de 1110 euros, que foi penhorar, recebendo 440 euros. A PSP conseguiu, em menos de uma semana, identificar o homem e recuperar todo o material.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a PSP sublinha que a apreensão dos artigos furtados ocorreu no dia 30 de abril e esta terça-feira, enquanto o furto havia sido reportado no passado dia 21 de abril, tendo ocorrido na zona pública das chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

"Na posse de toda a informação, os polícias [da Divisão de Segurança Aeroportuária] desenvolveram diferentes diligências no sentido de perceber a ocorrência e chegar ao seu autor, tendo-se concluído que a cidadã extraviou uma bolsa contendo as joias e o equipamento, que foram pouco tempo depois recolhidos por um cidadão, que se tornou suspeito por não ter feito a entrega dos itens que não lhe pertenciam, deslocando-se para a estação de metropolitano do Aeroporto", revelou a PSP.

Nos dias seguintes, foi "trabalhada a identificação do suspeito, por diferentes locais de Lisboa, conseguindo-se chegar à sua localização, sendo possível apreender-lhe, ao fim da tarde de 30 de abril, cinco pulseiras, cinco medalhas, caixas próprias para o transporte de joias, quatro moedas, três fios, três pares de brincos, dois colares com pendentes, dois anéis com pedras incrustadas, duas bolsas, uma gargantilha com contas pretas/vermelhas e brancas e uma cautela de penhor com o número de contrato e identificação de agência, com valor de empréstimo de 240 euros".

Por haver objetos ainda não recuperados, a PSP efetuou novas diligências e conseguiu apurar que o suspeito os havia entregue numa casa de penhores, a troco de valor superior a 200 euros. Com base na informação, no 2 de maio, durante a tarde, recuperou-se um um anel em ouro amarelo e um tablet.

Todos os bens foram entregues à legítima proprietária.

O suspeito foi constituído arguido e ficou sujeito a termo de identidade e residência.