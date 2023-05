Engenheiro informático abusava do filho de oito anos em Gondomar

Alexandre Panda Hoje às 12:56 Facebook

Um engenheiro informático, de 37 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Porto por suspeitas de ter abusado do filho, de oito anos, durante quatro meses, em Gondomar. O homem já foi colocado em prisão preventiva.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o suspeito começou por aproveitar os banhos que dava ao filho para desenvolver práticas abusivas com tendências para satisfação sexual. Ao longo das semanas, o pai foi abusando cada vez mais do filho até praticar atos sexuais de relevo graves.

Os abusos começaram em setembro do ano passado e terminaram em dezembro, depois do rapaz ter denunciado o caso à mãe. O homem, de nacionalidade brasileira, acabou por sair de casa e nunca mais teve contacto direto com o filho.

Entretanto, a PJ do Porto começou a investigar o caso e reuniu prova suficiente para o deter, anteontem.

"Comunicados os factos a esta PJ foram desenvolvidas diligências que permitiram recolher indícios da prática dos referidos crimes e respetiva autoria, culminando com a detenção do suspeito", esclarece a PJ.

Levado ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, o juiz decidiu colocá-lo em prisão preventiva. Foi levado para o Estabelecimento Prisional de Custóias, onde irá aguardar julgamento.