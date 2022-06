Entraram em posto de combustível em sentido contrário e com pistola no carro

Reis Pinto Hoje às 12:01 Facebook

A Polícia deteve, no Restelo, em Lisboa, quatro jovens por posse de arma de fogo. Os suspeitos encontravam-se num carro que entrou em sentido contrário num posto abastecedor de combustíveis.

A detenção ocorreu na segunda-feira, cerca das 3.40 horas, quando, no decorrer de um patrulhamento auto, os agentes avistaram uma viatura, com quatro indivíduos no seu interior e que "sem motivo aparente, entrou no posto de combustível em sentido contrário, praticando uma condução agressiva".

Os polícias abordaram a viatura já no interior do posto de combustível, forçando o seu condutor a parar e ordenando aos quatro suspeitos, com idades entre os 16 e os 20 anos, que saíssem da viatura.

"Após o condutor sair do carro e apresentar comportamento suspeito, os polícias visualizaram debaixo do banco do condutor um objeto brilhante, suspeito de se tratar de uma arma de fogo", revelou a PSP, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

Uma revista ao carro permitiu encontrar, debaixo do banco do condutor, uma arma de fogo proibida, com o número de série rasurado, calibre 6,35 mm e municiada com duas munições. Segundo a PSP, "pela posição em que se encontrava, podia ser usada a qualquer momento".

Os quatro suspeitos não revelaram quem era o proprietário da arma, pelo que foram todos detidos.