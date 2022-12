Entrega-se após esfaquear homem em festa

JN Hoje às 12:41 Facebook

Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Judiciária do Sul por tentativa de homicídio. O crime ocorreu em Beja na madrugada de domingo, 25 dezembro.

Segundo um comunicado da PJ, após altercações no decurso de uma festa, o suspeito, com recurso a uma arma branca, desferiu dois golpes no abdómen e no tórax de um outro homem. Por receio de represálias, o agressor abandonou o local.

Mais tarde, o suspeito informou a GNR do ocorrido. Esta força de segurança contactou a PJ que de imediato desenvolveu diligências que permitiram a recolha de "relevantes elementos probatórios que conduziram à detenção, fora de flagrante delito do presumível autor".

O detido será apresentado às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.