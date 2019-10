Equipa especial do MP tem 12 investigações por crimes no futebol

Alexandre Panda e Nuno Miguel Maia Hoje às 07:34 Facebook

A equipa especial de procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, criada para investigar crimes ligados ao futebol português, tem 12 inquéritos em curso.

A informação e os números de processos são revelados no despacho de acusação do pirata informático Rui Pinto, indiciado por ter espiado o próprio Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Sete casos nasceram em Lisboa, dois na comarca do Porto, um em Braga, outro em Santa Maria da Feira e há ainda um em Coimbra. O caso dos e-mails do Benfica não consta da lista enumerada, mas o JN sabe que o DCIAP já avocou a investigação.

A equipa especial do DCIAP, composta por duas procuradoras e uma procuradora-adjunta, foi criada em abril do ano passado para concentrar ou coordenar todas as investigações sobre crimes praticados nas competições desportivas de futebol.

