Equipas do IEFP e do SEF na Polónia e Roménia para apoio aos refugiados

JN/Agências Hoje às 19:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipas conjuntas do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) partiram esta sexta-feira para a Polónia e para a Roménia "para acompanhamento e informação aos ucranianos que pretendam vir para Portugal".

Uma nota do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) refere que cada equipa integra quatro elementos do IEFP e outros quatro do SEF e que o conjunto dos oito técnicos irão funcionar nas embaixadas portuguesas em Varsóvia (Polónia) e Bucareste (Roménia).

O ministério adianta que, até ao momento, deram entrada em Portugal 5.775 pedidos de proteção temporária de pessoas com origem na Ucrânia e que "a plataforma do IEFP para registo de ofertas de emprego lançada há uma semana regista 20 mil ofertas de trabalho, tendo já sido concretizados os primeiros contratos".

No mesmo documento enviado à Lusa, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, declara que "estas equipas do IEFP são os ponta de lança para informação e divulgação sobre as ofertas de emprego disponibilizadas em Portugal e para ajudar em toda a informação sobre acolhimento" no país.

Na mesma nota, a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, "sublinha e enaltece a disponibilidade manifestada pelos elementos do SEF, bem demonstrativa da importância deste processo e do papel crucial que este serviço tem vindo a desempenhar, tendo já processado 5.775 pedidos de proteção temporária".