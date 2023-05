Escola auxiliava imigrantes a obter vistos de estudo fraudulentos

JN Hoje às 17:28 Facebook

O gerente de uma escola profissional da região de Coimbra e outro homem são suspeitos de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos de um elevado número de estrangeiros. Facilitavam a obtenção indevida de vistos de estudo para que imigrantes ilegais fossem para outros países do Espaço Schengen ou ficassem no nosso país. Foram identificados 70 cidadãos estrangeiros.

A operação, batizada de "Escola com Vista", iniciou-se em 2021. Havia fortes suspeitas de que os dois arguidos obtinham e utilizavam documentos fraudulentos para, sob falsos pressupostos, obter vistos de estudo para imigrantes. Porém, depois de obtidos, eram usados para outros fins, "concretamente para promover a entrada e permanência irregular em outros países do espaço Schengen", explica um comunicado do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O SEF acrescenta que os arguidos também promoviam e facilitavam, "de forma reiterada, a permanência ilegal de um considerável número de cidadãos estrangeiros oriundos da América do Sul que se encontram matriculados naquele estabelecimento de ensino, sem que para tal se encontrassem documentalmente habilitados".

Cerca de 70 estrangeiros identificados

No decurso da operação, que se realizou na segunda e terça-feira e envolveu 30 inspetores do SEF, foram identificados cerca de 70 cidadãos estrangeiros e foi recolhida informação pertinente sobre as condições em que são alojados pelo estabelecimento de ensino.

No total, foram efetuadas 14 buscas na região de Coimbra, incluindo a escola de ensino profissional e uma junta de freguesia. Foi constituída arguida a sociedade responsável pela escola, o seu gerente e um outro cidadão.

Estão indiciados em "comportamentos ilícitos que consubstanciam o favorecimento e a facilitação da entrada e permanência ilegal de um elevado número de cidadãos estrangeiros", diz o SEF.

As investigações prosseguem, designadamente com a análise do extenso acervo documental apreendido e restantes elementos de prova recolhidos que comprovam em pleno as suspeitas iniciais.