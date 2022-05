Esfaqueou companheira em Loures e foi detido no hospital

R.P. Hoje às 10:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi detido pela PSP, após ter esfaqueado a companheira, de 46 anos, na barriga. A Polícia intercetou-o no Hospital de Beatriz Ângelo, em Loures, onde a vítima estava a receber tratamento.

A agressão, divulgada pela PSP esta quarta-feira, ocorreu no dia 13 de maio, em Santo António dos Cavaleiros, Loures, e culminou com a detenção de um homem, com 37 anos.

Após chamada telefónica para a Esquadra de Santo António dos Cavaleiros, dando conta de um episódio de violência doméstica que estaria a decorrer, os polícias de imediato deslocaram-se para o local de ocorrência, verificando que ambos os intervenientes já lá não estavam.

"Através da descrição da viatura e da indumentária, foi possível localizar e intercetar o suspeito já no Hospital Beatriz Ângelo, juntamente com a vítima, que se encontrava a ser assistida pelos meios de emergência médica e apresentava ferimentos na zona abdominal resultantes de um golpe com arma branca", sublinhou, em comunicado, a PSP.

Após busca à viatura do suspeito foi localizada a arma utilizada na agressão, tendo a mesma sido apreendida.

O homem foi ouvido em primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.