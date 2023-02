Esfaqueou jovem que tentava separar rixa em café

JN Hoje às 14:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 29 anos foi detido pela PJ de Braga por suspeita de tentativa de homicídio qualificado. Em dezembro foi a um café de Vila Verde para um ajuste de contas e acabou por esfaquear nas costas um cliente que tentava separar a contenda.

O caso ocorreu na madrugada de 18 de dezembro do ano passado. Após um primeiro desentendimento, um homem de 28 anos regressou a um café em Vila Verde com a companhia de dois amigos e um irmão. De imediato, os irmãos partiram para as agressões físicas a um cliente.

Um outro cliente, de 26 anos, que tentou apartar a disputa, acabou esfaqueado nas costas pelo detido, provocando-lhe uma perfuração pulmonar. Teve de ser hospitalizado e o seu estado de saúde evoluiu favoravelmente apesar de ter corrido perigo de vida.

PUB

Após diligência, a PJ conseguiu localizar o suspeito. Foi emitido um mandado de detenção e busca domiciliária para o suspeito. Na busca, foi também detido, em flagrante delito, o irmão por posse de arma proibida, que acabou por ser libertado após interrogatório no Tribunal de Guimarães. O suspeito de homicídio ficou sujeito a apresentações periódicas e imposição de condutas.