Esfaqueou pelas costas um vigilante que lhe pediu que saísse da Gare do Oriente

A PSP deteve um homem, com 27 anos, que esfaqueou um vigilante no terminal rodoviário da Gare do Oriente, em Lisboa. O suspeito estava a importunar pessoas que aguardavam vez para comprar bilhete para o autocarro e a vítima tinha ido sensibilizá-lo para que abandonasse o local.

A agressão ocorreu esta quarta-feira, pelas 11.30 horas, e os polícias foram alertados pela central de segurança privada de que estariam a ocorrer desacatos junto ao terminal rodoviário, estando envolvido um vigilante.

"Os polícias deslocaram-se ao terminal e avistaram o suspeito retido no solo, que momentos antes teria agredido um vigilante com arma branca. Um outro vigilante respondeu que o suspeito se encontrava a fazer peditório junto ao estabelecimento de venda de bilhetes de autocarro, estando a constranger quem ali se dirigia", revelou, esta quinta-feira, a PSP, salientando que a vítima foi ter com o agressor "com o intuito de o sensibilizar pela sua conduta devido à existência de reclamações por parte de alguns cidadãos".

Após breve conversa, ambos seguiram o seu caminho, mas o agressor aproximou-se do vigilante pelas costas e deu-lhe um golpe com uma faca. Foi prontamente manietado por outro segurança, que o atirou ao chão para impedir novas agressões.

A vitima careceu de tratamento hospitalar, tendo sido transportado para o Hospital de São José.

Não tendo morada fixa, o detido foi conduzido às celas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa, para se assegurar a presença no Tribunal de Pequena Instância Criminal da Comarca de Lisboa.