Esfaqueou segurança que o expulsou de loja

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve um homem com cerca de 25 anos por ter esfaqueado o segurança de uma superfície comercial, no Montijo, que o expulsou do espaço. A agressão ocorreu na última sexta-feira, no parque de estacionamento da loja, e a vítima foi esfaqueada duas vezes no peito. Sobreviveu após tratamento hospitalar.

Durante a tarde de sexta-feira, agressor foi expulso do estabelecimento comercial pelo segurança. Era conhecido por furtos nesta loja, razão por que foi expulso. Horas mais tarde, regressou ao espaço com um bastão de basebol e uma faca. Encontrou a vítima no parque de estacionamento da superfície comercial e atacou-a.

O agressor desferiu várias pancadas com o bastão no braço da vítima, que se tentava defender, e esfaqueou-a por duas vezes no peito. Depois colocou-se em fuga, tendo deixado a vítima prostrada no chão. O homem foi assistido no hospital e sobreviveu.

A Polícia Judiciária foi chamada a investigar o caso e conseguiu localizar e deter o agressor. Foi presente a tribunal e libertado com a obrigação de se apresentar três vezes por semana na esquadra da sua residência.