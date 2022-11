Espancou e violou idosa em Felgueiras

Reis Pinto Hoje às 11:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, com 53 anos, suspeito de agredir violentamente e violar uma idosa, em Felgueiras. O crime ocorreu na madrugada do passado domingo.

De acordo com a PJ, o detido conseguiu aceder à residência da vítima, uma mulher de 71 anos, "tendo-a agredido violentamente e submetido à prática de atos sexuais de relevo".

Com a colaboração da GNR local, a Polícia Judiciária desenvolveu diligências que permitiram recolher "indícios seguros da prática dos referidos crimes e respetiva autoria e que culminaram com a detenção do agressor".

PUB

O indivíduo, sem antecedentes criminais, vai ser ouvido em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.