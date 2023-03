Espanhol detido em Bragança por roubo violento a idoso

Um espanhol de 41 anos foi detido pela PSP, na terça-feira, por suspeita da prática de um crime de roubo na via pública, com recurso à força física, em Bragança.

Segundo informações da PSP, o suspeito foi intercetado na sequência das diligências de recolha de prova que permitiram associá-lo à prática de um roubo ocorrido no passado sábado, em Bragança.

O detido terá seguido e abordado um homem com 76 anos, residente em Bragança, após ter levantado dinheiro numa caixa ATM. Exigiu-lhe o dinheiro e, em ato contínuo, com recurso à força física, retirou-lhe violentamente a carteira do bolso do casaco, projetando a vítima para o chão. "Na posse da referida carteira, que continha documentos pessoais da vítima e alguma quantia em dinheiro, colocou-se em fuga numa viatura ligeira", referiu a fonte da PSP.

Após a emissão de um mandado fora de fragrante delito, os agentes da Polícia Criminal procederam à sua detenção.

O suspeito vai ser presente à Autoridade Judiciária competente para ser sujeito a primeiro Interrogatório Judicial e aplicação das medidas de coação que vierem a ser consideradas adequadas.

O detido está referenciado na polícia pela prática de diversos ilícitos, normalmente associados a crimes contra a propriedade. Também foi indiciado, pela prática de um crime de furto em estabelecimento comercial, ocorrido terça-feira, em Bragança. "Ainda se apurou que em Espanha, país onde reside alternadamente com Portugal, já terá cumprido pena de prisão", explicou a fonte da PSP.