Esquadra da PSP de Valbom condicionada por casos de covid-19

O atendimento presencial ao público da esquadra de Valbom da PSP está suspenso temporariamente, na madrugada deste sábado, devido a vários casos positivos de covid-19.

Fonte da PSP confirmou que no espaço se mantém "um agente de serviço" e a esquadra "não está encerrada", embora o atendimento ao público tenha sido suspenso na via presencial por falta de meios devido aos casos positivos. O atendimento por via telefónica mantém-se funcional.

Na origem deste condicionamento está a deteção de vários casos de covid-19 no efetivo, concretamente no turno que faria a noite, o que reduziu de forma drástica a disponibilidade de meios para manter a esquadra aberta com plena capacidade.

O agente que está de serviço esta noite pertence a outra esquadra sob a alçada do Comando Metropolitano do Porto. A previsão de reabertura está apontada para as primeiras horas deste domingo, embora ainda esteja prevista uma reavaliação do efetivo.