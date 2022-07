Esquadra móvel da PSP que substituiu unidade também avariou

A esquadra móvel de substituição da unidade que avariou, esta quinta-feira, na praça da Batalha, no Porto, quatro horas depois de ser inaugurada, também ficou inoperacional, pouco tempo depois de ter entrado em funcionamento. Apesar da nova avaria, o serviço foi prestado às populações na Praça dos Leões, na mesma cidade.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a primeira esquadra móvel avariou cerca das 22 horas, sofrendo um problema elétrico. A PSP decidiu rebocá-la e acionou uma nova unidade móvel que foi enviada para a zona de vida noturna do Porto, onde estava programado estacionar.

Porém, poucas horas depois, a nova esquadra móvel também sofreu uma avaria. Mas os polícias efetuaram o serviço até ao final do tempo programado. Só no término do turno é que esta carrinha foi removida.

O JN sabe que esta sexta-feira a PSP irá manter a abertura da esquadra móvel, cerca das 16 horas, acionando um terceiro veículo.

De recordar que, ontem à noite, a primeira unidade ficou sem energia para alimentar os computadores que iam servir para receber as queixas e para pôr a carrinha a trabalhar. A PSP decidiu então chamar um reboque para levar o veículo para as oficinas da Polícia para consertar a avaria.

A esquadra móvel deveria sair da Praça da Batalha para estacionar na Praça Gomes Teixeira (Praça dos Leões) à 1 hora e ali receber queixas e prestar informações aos cidadãos e turistas.