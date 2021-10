Ex-autarca acusado de receber 51 mil euros de construtora

José Ricardo Ferreira Ontem às 23:57 Facebook

Ministério Público imputa crimes a anterior presidente de Tabuaço e a mais seis arguidos. Obras pagas ficaram por fazer.

O anterior presidente da Câmara de Tabuaço, João Ribeiro, está acusado pelo Ministério Público (MP) de quatro crimes, entre os quais corrupção passiva, por ter recebido um suborno de 51 mil euros.

Além do autarca, que chefiou aquele Município do distrito de Viseu entre 2009 e 2013, o processo tem outros sete arguidos: um ex-chefe de divisão do Município, Eduardo Silva; a construtora Montalvia; o dono desta empresa, Gumercindo Lourenço; o filho deste, Daniel Lourenço; e dois engenheiros.