Ex-emigrante em prisão preventiva por violência doméstica

Um homem de 61 anos, residente em Vidigueira, foi colocado na quarta-feira em prisão preventiva, acusado de violência doméstica contra a companheira, de 57, sob ameaça de armas de fogo e armas brancas. Já tinha cumprido pena de prisão no estrangeiro pelo mesmo tipo de crime.

O processo teve início com uma denúncia de violência doméstica registada pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE) do Comando Territorial de Beja da GNR, tendo sido de imediato apreendidas duas caçadeiras e uma carabina. No decurso da investigação e dada a gravidade dos factos apurados, o indivíduo foi detido na quarta-feira, depois de o Ministério Público de Cuba ter emitido um mandado de detenção fora de flagrante delito.

Presente ao juiz de Instrução Criminal do Tribunal de Cuba e face aos antecedentes - o arguido cumpriu pena de prisão pelo mesmo crime quando estava emigrado na Suíça -, ficou em prisão preventiva, tendo recolhido ao Estabelecimento Prisional de Beja.

A ação dos militares do NIAVE contou com o apoio do Posto Territorial de Vidigueira.