Ex-tesoureiro de Junta de Tadim desviou 23 mil euros, confirma autarca

Presidente da freguesia de Tadim confirma que ex-tesoureiro desviou 23 mil euros. Caso foi já comunicado à Polícia Judiciária.

O presidente da Junta de Freguesia de Tadim, Braga, do PS, confirmou, esta segunda-feira, em comunicado que o tesoureiro - entretanto substituído - terá desviado 23 mil euros das contas de 2020 da Autarquia, em proveito próprio.

Manuel Faria adiantou que o caso foi já comunicado à Polícia Judiciária e aproveita para desmentir que as contas tenham um total de 49 mil euros em falta, conforme havia sido avançado pela oposição PSD/CDS (Coligação Juntos por Braga), facto que considera ser apenas "aproveitamento político-partidário".

O autarca manifesta, ainda, toda a disponibilidade para esclarecer os tadinenses, "mostrando a documentação do processo a todos os cidadãos que o desejem".

Na última Assembleia, convocada pela Coligação e realizada na sexta-feira, o Presidente da Junta disse que o Tesoureiro terá procedido ao desvio da verba "devido a problemas empresariais", salientando que se comprometeu a repor o dinheiro, mas sem adiantar com uma data em concreto.

Questionado pelos quatro membros da oposição sobre as medidas tomadas, o autarca explicou que foi enviada queixa à PJ e ao Ministério Público, mas escusou-se a entregar uma cópia à oposição.

Fonte do PSD adiantou, ainda, ao JN que "o Executivo da Junta promete mostrar os documentos aos residentes, nomeadamente o Relatório de Contas já corrigido com o lançamento do "desvio" mas não os entrega à oposição, algo que foi pedido e que é um direito inerente à votação e aprovação das contas".

O caso rebentou na Assembleia de Freguesia de 15 de junho, na votação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas. A Coligação detetou, por comparação com o mapa de caixa de 2019, a falta do dinheiro.