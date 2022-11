Extraditado para Portugal autor de roubo, rapto e tráfico de droga

R.P. Hoje às 08:56 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, procedeu à extradição de um detido, com 32 anos, na sequência do cumprimento de um Mandado de Detenção Europeu pelas autoridades do Reino Unido. O homem havia sido alvo de uma investigação por roubo, rapto, furto e tráfico de estupefacientes, ocorridos em 2018.

O detido, refere a PJ, integrava um grupo de três cidadãos estrangeiros que atuavam tanto em Portugal como em Espanha. Os outros dois foram detidos em maio de 2019, também no âmbito do cumprimento de mandado de detenção europeu, em Espanha, tendo sido extraditados para Portugal.

"A investigação permitiu esclarecer o circunstancialismo de um rapto que se desenvolveu com grande violência sobre a vítima, a intervenção em roubos à mão armada em estabelecimentos comerciais, no tráfico de estupefacientes e furtos, cometidos por este grupo, já referenciado pelas autoridades portuguesas, espanholas e do Reino Unido", sublinha a Judiciária, em comunicado.

A direção dos inquéritos esteve a cargo da 2.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal em Portimão.

Presente às autoridades judiciárias competentes ficou em prisão preventiva.