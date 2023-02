Falsa ameaça de bomba perto do Hospital de Santarém

Inês Banha Hoje às 17:32, atualizado às 18:49 Facebook

A PSP foi, esta sexta-feira à tarde, chamada a investigar uma ameaça de bomba perto do Hospital de Santarém. A existência de um "engenho explosivo" acabou por não se confirmar.

A chamada para o 112 a alertar para a presença de um "suposto engenho explosivo" num ecoponto foi recebida pelas 14.40 horas, adiantou, ao JN, fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da PSP.

O trânsito no local foi então cortado, tendo uma equipa especializada da Unidade Especial de Polícia averiguado, pelas 17 horas, se a ameaça era real. Segundo a denúncia, o objeto suspeito tinha sido colocada num ecoponto junto a uma agência do banco Bankinter, situada perto do Hospital de Santarém.

As diligências da PSP permitiram apurar que não existia qualquer perigo.

No local, estiveram ainda os Bombeiros Municipais de Santarém.