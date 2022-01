Falso agente de futebol detido por burlar jovens promessas

Travado pelo SEF, é suspeito de trazer ilegalmente para Portugal atletas africanos menores. Usava nomes de clubes conhecidos.

Um suposto agente de futebol que também se apresentaria como recrutador ao serviço de clubes portugueses foi detido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em Braga. É suspeito de trazer para Portugal menores que aliciava em África com a promessa de que jogariam em reputadas formações nacionais. Terá burlado também outros jogadores que lhe pagavam milhares de euros para serem colocados em clubes profissionais. Estão em causa crimes de auxilio à emigração ilegal, burla e tráfico de pessoas.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, Luís Gonzaga, 47 anos, de nacionalidade angolana, terá começado a recrutar jovens angolanos há quatro anos. Indivíduos ligados ao futebol local indicavam-lhe jogadores com potencial e, depois de uma primeira avaliação, Luís Gonzaga abordava-os. Apresentava-se como agente de futebol, com contactos privilegiados em clubes como o Famalicão, o Ribeirão, mas também no Trofense, no Varzim ou no Amares.