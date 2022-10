Falso jogador do Sporting faz chantagem para ter sexo e dinheiro de menores

Alexandre Panda Hoje às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Fez-se passar por jovens promessas do Sporting e do Benfica, mas também por empresário e intermediário de futebol para aliciar, através das redes sociais, uma dezena de menores e jovens mulheres a enviar-lhe fotos e vídeos íntimos que usou até a exaustão através da chantagem e da burla. Levou as vítimas a manter relações sexuais, a emprestar-lhe dinheiro e até à prostituição de menores. O predador, de 30 anos, natural das Caxinas, em Vila do Conde e atualmente em prisão preventiva, vai ser julgado em breve no Tribunal de S. João Novo, no Porto.

De acordo com acusação do Ministério Público (MP), as vítimas tinham entre 13 e os 24 anos, todas elas com contas de Instagram, Snapchat e WhatsApp. Pescador de profissão, António C. começou a vasculhar perfis de adolescentes em 2019. Fazendo-se passar por jogador da equipa B do Benfica, meteu conversa com uma menor de 17 anos, de Braga. Arrogando-se do estatuto de futura estrela, convenceu a jovem a enviar uma foto íntima. Foi o bastante para que o predador exigisse mais. Obrigou-a a fazer uma videochamada nua e, ameaçando divulgar as imagens, levou a adolescente a manter relações sexuais. Ainda obrigou-a a dar-lhe 50 euros.

Aproveitando a fama dos jogadores de futebol, o pescador criou uma conta de Instagram, fazendo-se passar por Eduardo Quaresma, jovem central do Sporting. Acabou por ser contactado por uma jovem, de 21 anos, do Vale do Sousa, que o arguido nunca mais largou. Passaram a conversar pelo Snapchat e WhatsApp. António convenceu a jovem a emprestar-lhe 1500 euros e mais tarde, a transferir-lhe dez mil euros, para concretizar a compra de um Mini Cooper, que a vítima ambicionava adquirir. Apesar da jovem nunca ter recebido o veículo e continuar a conhecer o arguido apenas virtualmente, ainda lhe enviou mais 2500 euros. Depois pediu-lhe uma foto nua e acabou por exigir-lhe videochamadas sexuais. A mulher ainda cedeu ao predador um total acesso à sua conta de Instagram que foi aproveitado para ele fazer novas vítimas.

PUB

Ainda segundo a acusação, através das contas das vítimas, o pescador entravam em contacto com menores e jovens mulheres a quem oferecia até 7500 euros para se prostituírem com supostos jogadores de futebol. Uma das vítimas, de apenas 16 anos, foi convencida que iria receber 2500 euros e aceitou deslocar-se a um Motel de Vila Nova de Gaia, em agosto de 2021. Mantiveram relações sexuais, mas a vítima nunca recebeu o dinheiro.

A outra jovem, de 23 anos, da Maia, prometeu 7500 euros e após terem ido a um motel daquele concelho, também não remunerou a vítima, que teve de pagar o aluguer do quarto. Convencendo a vítima que iria entrar no mundo do futebol e ter relações com jogadores, levou-a um segundo encontro, prometendo-lhe mais 1500 euros que nunca pagou. Pelo contrário, a jovem é que acabou por lhe entregar perto de 2000 euros, alegando tratar-se um investimento, com avultados retornos.

António C., que também obrigou, sob chantagem, casais de menores a fazer vídeos de sexo foi detido pela Polícia Judiciária do Porto, em fevereiro deste ano e foi colocado em preventiva, onde ainda se mantém.

Crimes

Aliciamento de menores para fins sexuais, violação, pornografia de menores, coação sexual, prostituição de menores, extorsão, burla e importunação sexual são os principais crimes imputados ao arguido.

Divulgação

O pescador chegou a enviar, para a mãe de uma das vítimas, um vídeo de sexo. Antes tinha convencido a mulher, de 20 anos, a transferir-lhe 1400 euros, num esquema de chantagem com fotos íntimas.