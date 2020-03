Detido falso médico que propunha rastreios à Covid-19

Joaquim Gomes Ontem às 22:41 Facebook

Um falso médico, que propunha realizar exames para deteção da Covid-19, a doença do novo coronavírus, foi esta quarta-feira detido pela GNR, em Vieira do Minho, no distrito de Braga.

A detenção foi realizada na localidade de Quintã, freguesia de Ruivães, concelho de Vieira do Minho, quando militares do Comando Territorial de Braga o apanharam pela prática de um crime de burla.

O homem, de 39 anos, residente no concelho de Braga, fazia-se passar por médico, propondo a realização de diagnósticos ao novo coronavírus.

A Guarda Nacional Republicana recomenda, assim, que "se lhe baterem à porta para fazer um rastreio à Covid-19 ou Coronavírus, desconfie e contacte a GNR", já que "idosos, vivendo em zonas isoladas, são o principal alvo deste tipo de burla, com o objetivo de furtar ou roubar as poupanças de uma vida".