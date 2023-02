Falso técnico da Segurança Social burla idosa em 101 mil euros

JN Hoje às 12:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma viúva de 77 anos foi burlada em mais de 100 mil euros por um falso técnico da Segurança Social, em Salvaterra de Magos. Além do dinheiro, o burlão ainda levou joias e peças em ouro.

A vítima foi abordada na manhã de terça-feira quando se encontrava na horta perto de sua casa, na Glória do Ribatejo. Um homem que se deslocava num carro branco, cumprimentou-a e perguntou-lhe se morava ali perto. A idosa respondeu que sim.

Segundo relatou a vítima à GNR, o homem, vestido de fato e gravata e com cerca de 50 anos, foi ter com ela e identificou-se como funcionário da Segurança Social. Disse-lhe que ia ter direito a um aumento na reforma, mas avisou-a de que primeiro teria de lhe entregar todas as notas que tinha em casa para serem trocadas pois iam sair de circulação.

PUB

O burlão conseguiu conquistar a confiança da idosa que o levou até à sua casa. A mulher foi ao quarto buscar duas latas com o dinheiro das suas poupanças, que guardava debaixo da cama. O homem, vendo as latas cheias de dinheiro, pegou nelas e em algumas joias e peças em ouro e rapidamente se foi embora.

A idosa apercebeu-se de que tinha sido burlada, pediu ajuda aos vizinhos e alertou a GNR. Os militares enviaram de imediato uma patrulha para o local, mas já não conseguiram localizar o burlão, confirmou fonte da GNR ao JN.

O criminoso terá conseguido fugir com cerca de 101 mil euros em dinheiro e várias peças em ouro e joias. A mulher, de 76 anos, tinha enviuvado há pouco tempo. A GNR está a agora a desenvolver diligências para tentar identificar e localizar o suspeito.