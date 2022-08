Falsos GNR burlam idoso de Fafe em cinco mil euros

Um idoso, com cerca de 90 anos, foi burlado às primeiras horas de ontem, segunda-feira, por dois homens que se fizeram passar por militares da GNR.

A dupla foi a casa do idoso, no lugar de Casadela, freguesia de Quinchães, Fafe, e com o pretexto de estarem a realizar uma busca domiciliária pediram todo o dinheiro que estava em casa.

A vítima deu-lhes cinco mil euros que tinha guardado na habitação e não terá estranhado esta situação já que, há pouco tempo, foi alvo de uma investigação por um crime de violência doméstica onde lhe foi apreendida uma arma. Como tem ainda esse processo pendente não percebeu de imediato estar a tratar-se de uma burla.

Já foi apresentada queixa no posto de Fafe da GNR.