GNR remove falsos mendigos do Santuário de Fátima por simularem doenças

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Vários falsos mendigos estão sinalizados pela GNR por aproveitarem todas as grandes celebrações religiosas no Santuário de Fátima para, simulando doenças e deficiências, obter esmolas dos fiéis. Seis deles foram retirados do recinto, durante a "Operação Trindade 2022", que mobilizou um grande dispositivo policial para garantir a segurança da Peregrinação Internacional de Outubro, ocorrida na semana passada.

São mulheres e homens, de idades distintas e provenientes de várias zonas do país. Alguns têm ainda ligações familiares e todos rumam a Fátima sempre que aí há grandes aglomerações de pessoas.

Em pleno Santuário mariano, estas pessoas distribuem-se por locais estratégicos e simulam padecer de doenças graves ou de deficiências físicas que os impede de trabalhar. Fazem disto modo de via com um só objetivo: convencer os fiéis a dar-lhes esmolas.

PUB

Na passada semana, quando se celebrou a peregrinação de 12 e 13 de outubro, o esquema repetiu-se. Contudo, seis destes falsos mendigos foram sinalizados, identificados e retirados do recinto pela GNR. "Foram retirados do Santuário para não perturbarem as pessoas", explicou fonte da Guarda.

GNR mobilizou militares das operações especiais

A retirada dos falsos mendigos do Santuário de Fátima decorreu no âmbito da "Operação Trindade 2022", que mobilizou um forte contingente da GNR. Meios de vários comandos territoriais, da Unidade de Intervenção, da Unidade Nacional de Trânsito, da Unidade de Serviço e Honras de Estado e da Unidade de Emergência Proteção e Socorro tiveram o auxílio das valências de operações especiais, informações e investigação criminal, inativação de explosivos, cinotécnica e forças a cavalo para garantir a segurança rodoviária, a fluidez de trânsito nos acessos a Fátima, a prevenção de crimes ou alterações da ordem pública.

A operação contou ainda com as patrulhas de Tourist Suport Patrol, que usam drones na vigilância de multidões.

Localizados idosos perdidos

Ao longo dos dois dias da peregrinação, além de retirar os seis falsos mendigos do Santuário, a GNR também emitiu dez multas por infrações ao Código da Estrada e três autos de contraordenação por situações diversas. Também localizou seis pessoas, quase todos idosos, que se tinham perdido do grupo que integravam, no parque de estacionamento nas imediações do recinto. Foram ainda recuperadas quatro das cinco carteiras dadas como extraviadas pelos fiéis.