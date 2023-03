Falta de fardas adia curso de futuros guardas prisionais

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:47 Facebook

Depois de ter terminado com as refeições no refeitório do Centro de Formação de Caxias, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) adiou, para dia 20 deste mês, o início do curso de formação de guardas prisionais, que deveria começar na próxima semana. A justificar esta decisão está a falta de fardamento para vestir os 111 formandos.

Os futuros guardas prisionais foram avisados perto das 22.30 horas desta sexta-feira que já não estavam obrigados a apresentarem-se no Centro de Formação de Caxias no dia inicialmente marcado, mas sim em 20 deste mês. Através de email, a DGRS esclareceu que o adiamento justificava-se pelo atraso "na entrega do fardamento" que, obrigatoriamente, os instruendos têm de vestir durante o curso.

Ao JN, fonte oficial da DGRSP avança a mesma razão. "Por motivos imperiosos e de força maior, alheios a esta direção e concretamente relacionados com o prazo de entrega do fardamento a utilizar pelos guardas instruendos, o início do Curso de Formação Inicial da Carreira de Guarda Prisional de 2023 foi adiado para o próximo dia 20 de março", refere.