Família de Castelo Branco escravizava mulher há 23 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três membros da mesma família, dois homens e uma mulher, com 32, 53 e 54 anos, indiciados por tráfico de pessoas, para fins de exploração laboral e escravidão, em Castelo Branco. Uma mulher de 36 anos, com um filho menor, encontrava-se escravizada pelo grupo desde os 13 anos, vivendo naquela cidade.

Segundo a Judiciária, os arguidos desde há vários anos que "vinham recrutando pessoas fragilizadas, com carências económicas e em processos de exclusão social, que ludibriavam com promessas de emprego bem remunerado, em explorações agrícolas em Espanha e Portugal".

Os detidos intermediavam junto de vários empregadores o fornecimento da mão-de-obra, "mantendo as vítimas controladas sob ameaça e coação" e ficando com a quase totalidade do dinheiro que os empresários entregavam para pagamento dos salários.

Em novembro de 2022, e com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, já havia sido resgatada uma mulher, de 36 anos, com um filho menor, que "se encontrava escravizada pelo grupo há 23 anos, vivendo na cidade de Castelo Branco, num anexo da habitação dos suspeitos, em condições desumanas".

A vítima, além de ter trabalhado em várias campanhas agrícolas sem ser remunerada, "era obrigada a entregar as prestações sociais que mensalmente recebia".

"Na vertente do acolhimento e estabilização emocional da mãe e filho, a investigação contou ainda com a colaboração das Equipas Multidisciplinares Especializadas de Assistência a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos", refere a PJ, em comunicado divulgado esta sexta-feira.

Os detidos, foram ouvidos ontem, em primeiro interrogatório, numa diligência que decorreu sobre fortes medidas de segurança devido à presença de dezenas de familiares dos arguidos, que ficaram em prisão preventiva.

Na operação participaram diversas valências dos comandos distritais da PSP de Castelo Branco e Portalegre.