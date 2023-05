Ataque a mulher pode ter sido motivado por marido ser da PSP

A GNR continua à procura dos quatro encapuzados que agrediram uma mulher, na sexta-feira, junto a um jardim-de-infância, em Castro Marim, no Algarve.

A vítima, que já teve alta, foi surpreendida pelo grupo depois de ter entregue os filhos.

Fonte próxima da família disse ao JN que suspeita que, na origem do ataque, esteja um ajuste de contas motivado pela profissão do marido, que é agente da PSP. O mesmo familiar rejeita que o casal tenha dívidas e que seja esse o motivo do crime. No entanto, todas as hipóteses estão em aberto neste caso que está a ser investigado pela GNR.

A vítima regressava ao parque de estacionamento quando foi atacada. Várias testemunhas revelaram que os homens estavam numa viatura, que foi vista estacionada durante algum tempo perto do jardim-de-infância. Um comportamento que indicia que os agressores conheciam a rotina da mulher e que lhe fizeram "uma espera".

Fonte policial revelou que "ainda não é possível, nesta fase, perceber as motivações do crime, mas tudo aponta para um ajuste de contas, uma vez que nada foi roubado".

O alerta foi dado às 9.35 horas. A mulher foi assistida no local pelos bombeiros e transportada para o Serviço de Urgência Básica de Vila Real de Santo António.