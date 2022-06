Fazem buraco na montra para assaltar ourivesaria no Porto

JN Hoje às 12:21 Facebook

Uma ourivesaria do centro da cidade do Porto foi assaltada na madrugada de quarta-feira. Os indivíduos fizeram um buraco na montra para levar peças em ouro.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, os indivíduos começaram por arrombar uma grade de proteção que estava no exterior da loja, situada na rua Formosa. Depois, partiram uma parte da montra, criando assim um buraco no vidro.

Através do buraco, chegaram a algumas peças de ouro e prata que estavam expostas na vitrine. Fugiram.

O alerta foi dado pela proprietária do estabelecimento e levou uma patrulha da PSP ao local, onde foram preservados os vestígios. O inquérito passou para a alçada da Divisão de Investigação Criminal da PSP.