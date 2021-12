Faziam-se passar por funcionários da Segurança Social e roubavam idosos

Nuno Dantas Hoje às 09:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram detidos pela GNR dois homens, com 28 e 50 anos, suspeitos de roubo, furto qualificado e burla qualificada nos concelhos de Barcelos, Esposende, Vila do Conde, Ponte de Lima e Viana do Castelo.

Os homens faziam-se passar por funcionários da Segurança Social ou do centro de saúde e, depois de ganhar a confiança das vítimas, pessoas idosas especialmente vulneráveis apoderaram-se dos seus bens, nomeadamente dinheiro e ouro.

Dando cumprimento a cinco mandatos de busca, a duas residências e três veículos, os militares da GNR conseguiram recuperar dinheiro e objetos provenientes do crime.

Entre o diverso material apreendido, destacam-se sete mil euros em numerário, vários objetos em ouro, uma arma transformada, várias munições e duas motosserras.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Barcelos.