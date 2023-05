Fernando Medina e Duarte Cordeiro suspeitos de corrupção e prevaricação

JN Hoje às 22:04 Facebook

Fernando Medina, atual ministro das Finanças e ex-presidente da Câmara de Lisboa, é suspeito de ter aprovado ajustes diretos em contratos da autarquia e ter promovido um acordo secreto entre responsáveis do PS e do PSD, com o intuito de negociar posições políticas nas autárquicas, avança, esta terça-feira, a CNN Portugal. Duarte Cordeiro também estará envolvido na teia.

Em causa estão alegados atos de corrupção, prevaricação de titular de cargo político, tráfico de influências e abuso de poder, já que Medina, então autarca da capital, terá encoberto a distribuição de avenças para trabalhos fictícios e negócios celebrados com empresas em ajustes diretos, em troca de benefícios pessoais.

Por outro lado, de acordo com o Ministério Público, Medina terá negociado um acordo secreto com figuras do PSD, seis meses antes das eleições autárquicas de 2017, de modo a apresentar candidatos socialistas "merdosos" - cita a CNN Portugal - em juntas de freguesia lideradas pelos sociais-democratas, esperando que os laranjas fizessem o mesmo em freguesias dominadas pelo PS.

Além de Medina, também estão envolvidos na teia de favores o ministro do Ambiente Duarte Cordeiro, que na época era o braço direito de Medina na Câmara de Lisboa, e ainda um deputado do PSD.

No entanto, ambos os governantes já se apressaram em desmentir as acusações.