Filmou amigo a violar rapariga de 16 anos

A Polícia Judiciária deteve, em Reguengos de Monsaraz, dois homens, com 17 e 20 anos, suspeitos de terem violado, no domingo, uma jovem de 16 anos. Enquanto um violava a vítima, o outro filmava com o telemóvel.

De acordo com a PJ, a violação ocorreu entre as 21 e as 22 horas, no interior de uma habitação devoluta situada no concelho de Reguengos de Monsaraz.

Os dois homens obrigaram a vítima "a suportar práticas sexuais de relevo com um deles, enquanto o outro assistia e filmava por telemóvel".

Os detidos, desempregados, residentes no concelho de Reguengos de Monsaraz, sem antecedentes criminais, irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.