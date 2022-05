Fim de processo contra agentes da PSP traz "paz" após "anos violentos"

O advogado de vários agentes da PSP no processo que terminou arquivado, contra os polícias por trocarem passes gratuitos da TST por dinheiro, disse ao JN que o fim "traz a paz a muitos agentes, chefes e oficiais que viveram sete anos violentos". O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou na semana passada a decisão de não levar os 266 agentes a tribunal e cinco trabalhadores da TST por peculato e falsificação de documento.

Rui Pinto Gonçalves fez duras críticas à investigação. "É inaceitável que o Ministério Público se permita trabalhar desta forma, com uma acusação de tal forma mal fundamentada e mal estruturada, que apenas serve para destruir pessoas e não criminosos. Foi mais uma vez o MP ir atrás de uma notiícia de jornal sem olhar a critérios rigorosos", afirmou o advogado.

O advogado não dá o trabalho como terminado e pede à PSP "que ainda tem pendente um processo disciplinar, reconheça que estas pessoas sofreram em silêncio mas em dignidade e que não se permita prolongar o sofrimento".

O Juiz de Instrução de Almada (JIC) entendeu em outubro de 2021 não haver prova suficiente para imputar aos arguidos os crimes sobre os quais estavam acusados pelo MP, peculato e falsificação de documento. O MP recorreu da decisão de não pronúncia, mas os juízes desembargadores decidiram agora a favor do JIC.

A acusação do Ministério Público indicava que, entre 2014 e 2015, agentes da PSP e trabalhadores de bilheteiras da TST, acordaram trocar a requisição mensal do transporte pelo correspondente valor em numerário. Em sede de instrução, fase facultativa do processo e requerida por 170 arguidos, foram apontadas incongruências na acusação do Ministério Público, validadas pelo Juiz de Instrução Criminal.

A investigação acreditava que os bilheteiros da empresa não registavam a venda daquele título e o correspondente valor e o cartão do agente não era carregado com o título de transporte correspondente à requisição apresentada. Porém, as requisições eram validadas e apresentadas no ato de prestação de contas, procedendo a Direção Administrativa e Financeira da empresa de transportes à sua faturação e envio à PSP para pagamento, o que esta fazia, crendo que o valor cobrado correspondia a títulos de transportes